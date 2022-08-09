Ведущий, блогер и общественный активист Александр Педан рассказал, нужно ли отправлять ребенка в школу 1 сентября во время войны. На него обрушился шквал критики.

Радиоведущий Слава Демин пообщался с Александром Педаном в эфире шоу Слава+ и выяснил его мнение относительно обучения детей в военной время.

Демин опубликовал фрагмент интервью в своем блоге в Инстаграм.

«Я за офлайн, за то чтобы дети виделись, если есть такая возможность. Во-первых, уровень знаний в онлайне очень страдает…если есть такая возможно, то нужно детей возвращать в школу, потому что главное – это социализация», - рассказал он.

Педан привел в пример киевлянку, которая ему сказала следующее: «Я в Киеве, я иду на работаю и для меня вопрос, где мой ребенок будет в большей безопасности – дома, где она не пойдет в бомбоубежище сама точно или в школе, где ее отведут в укрытие».

Александр отметил, что вопрос очень сложный, всё зависит от степени подготовки отдельного учебного заведения и способности руководителей школ нести за это ответственность.

Украинцы не согласились в Педаном и обрушили на него шквал критики.

"А что он сам ребенка воспитывает? Пусть идет на работу, а женщина с ребенком остается! Какие у них проблемы?",

"В Одессе 5% с убежищем школ,остальные без. С нашей школы до убежища ближайшего 4 квартала галопом бежать. Я лучше работать не буду, буду с ними дома и хотя б в коридор выбегать, чем отдам в школу",

"А если, не дай Бог, теракты провокации",

"А все знают, что в 50-60% школ даже системы противопожарной нет? И у всех этих школ есть разрешения на работу! Кто из взрослых проверял это еще до войны?", - пишут в сети.

Напомним, ведущий "Эксов" Педан признался, как по-новому стал воспринимать Киев: "Как мужественную крепость..."

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