Радиоведущий Слава Демин пообщался с Александром Педаном в эфире шоу Слава+ и выяснил его мнение относительно обучения детей в военной время.
Демин опубликовал фрагмент интервью в своем блоге в Инстаграм.
«Я за офлайн, за то чтобы дети виделись, если есть такая возможность. Во-первых, уровень знаний в онлайне очень страдает…если есть такая возможно, то нужно детей возвращать в школу, потому что главное – это социализация», - рассказал он.
Педан привел в пример киевлянку, которая ему сказала следующее: «Я в Киеве, я иду на работаю и для меня вопрос, где мой ребенок будет в большей безопасности – дома, где она не пойдет в бомбоубежище сама точно или в школе, где ее отведут в укрытие».
Александр отметил, что вопрос очень сложный, всё зависит от степени подготовки отдельного учебного заведения и способности руководителей школ нести за это ответственность.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Лилия Ребрик растрогала украинцев дочками-красавицами: "Диана на папу похожа, а Поля - на мамочку"
Самолет разбился возле аэропорта в россии, никто не выжил: первые подробности и кадры с места
Расплата настигла оккупантов в Мариуполе, гремели взрывы и стрельба: "На этот раз..."
Могилевская с любимым оказалась за мгновение до трагедии: "Через 3 или 5 минут..."
Украинцы не согласились в Педаном и обрушили на него шквал критики.
"А что он сам ребенка воспитывает? Пусть идет на работу, а женщина с ребенком остается! Какие у них проблемы?",
"В Одессе 5% с убежищем школ,остальные без. С нашей школы до убежища ближайшего 4 квартала галопом бежать. Я лучше работать не буду, буду с ними дома и хотя б в коридор выбегать, чем отдам в школу",
"А если, не дай Бог, теракты провокации",
"А все знают, что в 50-60% школ даже системы противопожарной нет? И у всех этих школ есть разрешения на работу! Кто из взрослых проверял это еще до войны?", - пишут в сети.
Напомним, ведущий "Эксов" Педан признался, как по-новому стал воспринимать Киев: "Как мужественную крепость..."
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Огневич показала то, что остается за кадром во время ее съемок: "Времени было в обрез!"
Также Politeka писала, что лидер "Бумбокс" Хлывнюк показал, как его изменила война: фото до и после