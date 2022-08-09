Анастасия Приходько, которая ранее резко высказалась о благотворительности Светланы Лободы, теперь "прошлась" по сбежавшему из Украины накануне вторжения Потапу.

Певица Анастасия Приходько все не может успокоиться и критикует не только российских селебрити, но и соотечественников. Так, под немилость знаменитости в очередной раз попал репер и продюсер Потап (Алексей Потапенко).

Соответствующий комментарий раздался в интервью с Алиной Доротюк на YouTube.

В частности, она "наехала" на своего коллегу Алексея Потапенко из-за того, что его деятельность во время полномасштабной войны вызывает у звезды вопросы. При этом знаменитость подчеркнула, что и другие артисты "совершают ошибки", однако их имена не назвала.

"Ко многим есть вопросы. Ко многим, которые здесь, есть вопросы. У меня давняя "любовь" с Потапом. Об этом все знают. Я его не люблю. Я его "штрыкаю" и буду "штрыкать", потому что он меня бесит своим поведением. Я его "штрыкала" еще в начале войны в 2014 году", – сказала Анастасия Приходько.

Исполнительница Анастасия Приходько также объяснила, что сейчас не время устраивать споры, а о знаменитостях и их деятельности следует говорить после окончания боевых действий. И ей есть, что сказать о многих знаменитостях.

Напомним, что судья "Співають всі" Приходько показала редкое фото подросшего сына.

Как сообщала Politeka, запаниковавшая во время войны Приходько показала, как подготовилась к зиме.

Также Politeka писала, что Приходько снова прошлась по Лободе, вспомнив старые обиды.