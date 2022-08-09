Популярный украинский актер, звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк, который недавно развелся с женой, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram.

Так, в этот раз артист выложил необычное черно-белое фото, а в подписи к нему поделился своими размышлениями о том, как сохранять оптимизм и жить дальше во время войны. На новой фотографии Тарас запечатлен в темных тонах, здесь он в джинсовой куртке, у него короткая стрижка, а на лице широкая улыбка.

В подписи к публикации Цымбалюк поделился своими мыслями о том, что нужно продолжать жить, даже в такие непростые времена. По словам актера, он восхищается людьми, которые сохраняют и приумножают оптимизм и сам старается это делать, хоть и не всегда получается.

"Никаких общих рецептов и формул не существует. Скажу единственное: каждый должен понять, что сейчас его жизнь продолжается. Вот твоя жизнь, в эту секунду, когда ты читаешь этот пост. Не скажу, что я сам легко настраиваю себя оптимистично во все стороны… но точно советую концентрироваться на том, что вы действительно в этих рамках можете/умеете", - написал Тарас.

Он также поделился мыслями о том, что жить одним днем стало легче, ведь никто не знает, а наступил ли то "завтра".

"Мы импульсивнее, дух авантюризма ощущается практически в каждом человеке, многие действия перестали откладываться на завтра… потому что, как минимум, то "завтра" стало более эфемерным…", - подытожил актер.

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