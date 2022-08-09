Победительница украинского шоу "Х-Фактор" Аида Николайчук после возвращения домой пленила красотой и элегантностью

Из-за полномасштабного вторжения россии Аиде Николайчук пришлось уехать из Украины. Вокалистка путешествовала по Европе. Совсем недавно она пребывала в столице Италии в Риме, потом Аида перебралась в Париж.

Сейчас Николайчук вернулась в родную страну и устроила интересную фотосессию в Киеве.

У себя в Инстаграм певица поделилась атмосферными фото, на которых продемонстрировала свою женственность и элегантность.

Так, Аида сидит за столиком в кафе. На ней надето черное короткое платье с большим вырезом.

Поклонники были очарованы ее фотоснимками, не осталась без внимания татуировка на правой руке в виде надписи.

Читатели страницы Аиды Николайчук поинтересовались, что именно написано у нее на руке.

Певица не заставила себя долго ждать и ответила: «Хочешь изменить мир - начни с себя».

Напомним, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы.

Как сообщала Politeka, победительница "Х-Фактора" Николайчук впечатлила новой песней на украинском языке.

Также Politeka писала, что Аида Николайчук с животиком напоказ порадовала украинцев.