Из-за полномасштабного вторжения россии Аиде Николайчук пришлось уехать из Украины. Вокалистка путешествовала по Европе. Совсем недавно она пребывала в столице Италии в Риме, потом Аида перебралась в Париж.
Сейчас Николайчук вернулась в родную страну и устроила интересную фотосессию в Киеве.
У себя в Инстаграм певица поделилась атмосферными фото, на которых продемонстрировала свою женственность и элегантность.
Так, Аида сидит за столиком в кафе. На ней надето черное короткое платье с большим вырезом.
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Поклонники были очарованы ее фотоснимками, не осталась без внимания татуировка на правой руке в виде надписи.
Читатели страницы Аиды Николайчук поинтересовались, что именно написано у нее на руке.
Певица не заставила себя долго ждать и ответила: «Хочешь изменить мир - начни с себя».
Напомним, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы.
Как сообщала Politeka, победительница "Х-Фактора" Николайчук впечатлила новой песней на украинском языке.
Также Politeka писала, что Аида Николайчук с животиком напоказ порадовала украинцев.