Модель Алла Костромичева, ведущая "Супер топ-модель по-украински", показала себя впервые за долгое время вместе с мужем.

Как пишет Politeka.net, Алла Костромичева является популярной моделью из Украины и звездой "Супер топ-модель по-украински". Она не так часто показывает новые кадры и еще реже говорит о семье, чтобы держать ее подальше от лишнего внимания.

В виде исключения Алла представила фото, на котором запечатлена на отдыхе в Италии вместе со своим мужем, итальянским бизнесменом Джейсоном Капоне.

"Italiano vero", – подписала она фото.

«Копия отца😍; Прекрасно 🙏❤️; Самое прекрасное - любящие друг друга люди ❤️; Те, что я могу, вы увидите, что ты как я думаю, что; потрясающие!; Хорошая пара 😍😍🔥; Вашему мужу повезло. Такую красотку отхватил!; Это отец?; Похожа на папу» - пишут в сети. Как можно заметить, супруга модели намеренно называют ее отцом, акцентируя внимание на разнице в возрасте.

Также популярная украинская модель и обладательница титула "Мисс Украина 2021" Анна Неплях, которая с начала войны уехала из Украины, а недавно вернулась, часто радует поклонником яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась необычными кадрами, как стояла на гвоздях.

Похоже, Анна решила поэкспериментировать со своей выносливостью и приняла участие в мероприятии с другими девушками.

Напомним, "Это очень красиво": Тринчер с женихом устроила экстремальную фотосессию под водой.

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