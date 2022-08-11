Актриса Анна Саливанчук, которая является женой продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, показала, чем можно побаловать семью.

На своей странице в Instagram артистка поделилась интересным рецептом из кабачков и разместила видео, где показала весь процесс приготовления.

"Друзья, я не могла не поделиться с вами вкусным кабачковым рулетом с сыром. Уверена, что рулет будет смаковать вся ваша семья", - пишет Саливанчук.

Для рулета понадобятся следующие ингредиенты:

-600 г кабачков;

-2 шт яйца;

-150-170 г муки;

-любой крем-сыр 200 г

-укроп;

-соль, специи;

-чеснок.

«Кабачок натрите на мелкой терке, добавьте соль, затем хорошо отожмите воду из кабачков. Всыпьте просеянную муку и осторожно перемешайте. Затем добавляете мелко нарезанную зелень, соедините кабачок, желтки, специи и перемешайте, после чего добавьте чеснок (измельченный или порошковый)", - объясняет Анна.

Далее нужно взять противень, застелить бумагой для выпечки и смазать растительным маслом. Выкладываем слайсы кабачков, поверх них накладываем натертые кабачки, после чего отправляем в духовку, предварительно нагретую до 180°, и выпекаем 20 минут.

"Потом возьмите крем сыр и и намажьте сверху, а дальше сверните рулет, отделяя его от пергамента и дайте остыть. Нереально вкусный рулет готов 👌", — рекомендует Саливанчук.

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