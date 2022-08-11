На своей странице в Instagram артистка поделилась интересным рецептом из кабачков и разместила видео, где показала весь процесс приготовления.
"Друзья, я не могла не поделиться с вами вкусным кабачковым рулетом с сыром. Уверена, что рулет будет смаковать вся ваша семья", - пишет Саливанчук.
Для рулета понадобятся следующие ингредиенты:
-600 г кабачков;
-2 шт яйца;
-150-170 г муки;
-любой крем-сыр 200 г
-укроп;
-соль, специи;
-чеснок.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Российская авиация вторглась в пространство Эстонии: власти страны сделали заявление
"Будем праздновать победу": генерал ВСУ назвал обнадеживающие сроки
Хименес-Браво из "Мастер Шеф" высмеял российскую кухню, которой не существует: "Одни только фейки..."
Много жертв: россияне ударили по жилым кварталам Днепропетровщины, "сознательно и коварно…"
«Кабачок натрите на мелкой терке, добавьте соль, затем хорошо отожмите воду из кабачков. Всыпьте просеянную муку и осторожно перемешайте. Затем добавляете мелко нарезанную зелень, соедините кабачок, желтки, специи и перемешайте, после чего добавьте чеснок (измельченный или порошковый)", - объясняет Анна.
Далее нужно взять противень, застелить бумагой для выпечки и смазать растительным маслом. Выкладываем слайсы кабачков, поверх них накладываем натертые кабачки, после чего отправляем в духовку, предварительно нагретую до 180°, и выпекаем 20 минут.
"Потом возьмите крем сыр и и намажьте сверху, а дальше сверните рулет, отделяя его от пергамента и дайте остыть. Нереально вкусный рулет готов 👌", — рекомендует Саливанчук.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.
Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.