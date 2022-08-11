На своей странице в Instagram шеф-повар показал, как законсервировать помидоры с кетчупом чили.

"Я здесь снова за основу беру этот ваш народный рецепт маринада с кетчупом чили. Теперь не только огурцы и кабачки, а вот и помидоры так закроем. Если вы и здесь напишете, что уже овердофига лет делаете это, то я уйду на пенсию. Шучу. На самом деле, мне приятно, что не только я вас учу, но и вы меня. Некий взаимообмен энергиями и знаниями", — пишет Клопотенко.

К рецепту Евгений, как всегда, добавил свою маленькую деталь: огурцы у него были с имбирем, кабачки — с семенами фенхеля, а томаты — с семенами укропа.

Чтобы закрыть одну банку в 750мл, нужно на 300мл воды добавить 1ч.л. соли, 2ст.л. сахара, 1,5 ст.л. кетчупа чили.

"Прокипятите, выключите и добавьте 2 ст.л. уксуса. В стерилизованную банку (держите 20 минут в духовке при температуре 180 градусов) складываете листья смородины, зонтик укропа, томаты (450г, маленькие и милые), гвоздику, горошину душистого перца, несколько горошин черного перца, 1 ч.л. семян укропа, заливаете маринадом и держите банку без крышки в кипятке 10-15 минут", - объясняет звезда "Мастер Шеф".

Также Клопотенко напомнил, что отдельно нужно простерилизовать крышку.

Напомним, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал простой рецепт маринованных помидоров, но с интересной деталью.

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