Украинская певица Злата Огневич призналась, что совсем не является сильным человеком, часто плачет и испытывает внутреннюю боль.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич с первых дней вторжения россии в Украину, дает благотворительные концерты и помогает ВСУ. Кроме того, она не перестает восхищаться защитниками Украины. На своей странице в сети Инстаграм она отметила, что именно ВСУ дают ей силы.

Злата Огневич призналась, что совсем не является сильным человеком, часто плачет и испытывает внутреннюю боль.

"Своей силой меня вдохновляют ВСУ. А вы думали, что это я такая сильная? Ой, нет. Я плачу часто, когда никто не видит. Но мне уже не страшно, это другое... Мне больно. Хотелось бы, чтобы на месте боли выросли цветы, но они что-то не растут. Если бы не музыка и все, что с ней связано, я бы не вылезла из этой боли", - поделилась знаменитость.

Артистка также дополнила, что всегда видит, когда перед ней стоит человек, который служил, даже если он в гражданском.

"Недавно во время съемок, я подошла к одному из участников и спросила: "Вы же служили, да?". И он немного удивленно ответил утвердительно. Я просто виже это в глазах. Это невозможно спутать особенно после стольких поездок", - рассказала Злата Огневич.

Напомним, что Злата Огневич рассказала о смелом поступке отца, который сейчас помогает Украине.

Как сообщала Politeka, Огневич после заграничных гастролей пригласила на концерты в Украине, фото.

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