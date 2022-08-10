В этот раз на своей странице в Instagram Кристина Горняк рассказала, что уже не может наслаждаться путешествиями, как раньше.

"Сейчас себя в путешествиях я чувствую совершенно иначе, особенно когда рядом поют гимн Украины... Раньше я кайфовала от каждого уголка Европы, смаковала кофе или вино, улыбалась, а сейчас я будто здесь, но полноценно нет... Кто недавно написал мне: «Ждем ваши счастливые фото»… вот так честно скажу, что счастливые не обещаю, но хорошие – да! 😊», — рассказывает жена Остапчука.

Горняк также поделилась впечатлениями от последней поездки в Италию.

"В общем, Италию люблю, в Милане впервые, не очень мой город. Большой и слишком туристический, какой-то опасный, да и не вкусный, по-моему. Флоренция, Рим, Комо - больше по душе! ❤️", — признается избранница телеведущего.

Поклонники в комментариях засыпали Кристину комплиментами, но поделились и неприятным наблюдением:

"Честно, и я смотрю эти фото, да, хорошие, но какая-то всепоглощающая грусть вместо радостей... Мы перестали почти радоваться и мечтать... Дай нам Бог сил выстоять и пережить все это!";

"Очень атмосферные фото✨";

"Какая красота! 😍".

Напомним, жена Остапчука Кристина Горняк заговорила о сложностях в отношениях.

Как сообщала Politeka, Остапчук с женой показали свой дом-мечту, как он выглядит.

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