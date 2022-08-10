Украинская певица Анастасия Приходько считает, что говорить "хороший русский", это то же самое, как бы во время Второй мировой войны кто-то говорил, что есть "хорошие немцы". Соответствующий комментарий раздался в интервью с Алиной Доротюк на YouTube.

Анастасия Приходько пояснила, что россияне не по-человечески воспитывают своих детей и поколение РФ, которое родилось теперь, будет таким же, как и то, которое пришло на украинскую землю сейчас.

"Нет "хорошего русского"! Если поначалу я зерна от плевел отделяла, то сейчас я этого делать не буду. Нет для меня "хорошего русского". Потому что, даже во время Второй мировой войны, чтобы ты сказал, что есть "хороший немец"... Это что такое? Это мы давайте еще искать, чтобы потом: "Ну, он же хороший". Ну зачем ты мне нужен здесь. Нет "хорошего русского" и не будет!" – заявила Анастасия Приходько.

Украинская певица также считает, что у россиян есть возможность остановить все то, что происходит в россии, но из-за трусливости и "гнидства", делают противоположное. Потому она желает им всевозможных бедсвтий за то, что они делают в Украине.

Напомним, что судья "Співають всі" Приходько показала редкое фото подросшего сына.

Как сообщала Politeka, запаниковавшая во время войны Приходько показала, как подготовилась к зиме.

Также Politeka писала, что Приходько снова прошлась по Лободе, вспомнив старые обиды.