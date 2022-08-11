Популярный телеведущий Владимир Остапчук, который ранее вел шоу "Маска" и "Співають всі", решил уединиться под Киевом и обратился к украинцам.

На этот раз на своей странице в Instagram ведущий дал поклонникам несколько советов, как "не поехать кукухой" во время войны.

"Мы самая сильная, самая смелая нация - это знает теперь весь мир. Но война делает свое ужасное дело, поэтому каждый переживает эмоциональные качели, срывы, агрессию или депрессивное состояние. К сожалению, это норма, потому что все мы люди и реагируем на то, что происходит вокруг", - пишет Остапчук.

Во-первых, чтобы держать свою психику в норме, Владимир советует делать что можешь для ВСУ и страны.

"Донаты, сборы, концерты у военных, служба в полиции. Это успокаивает и дает понимание - ты делаешь правильное дело для тех, кому намного труднее.✅Не реагировать на агрессию снаружи. Злобные посты, комментарии, высеры русских – я стараюсь обходить другой улицей. Моя реакция дело не улучшит", - объясняет телеведущий.

Также звезда предлагает заниматься спортом и привычными вещами, как прежде: встречи с друзьями, просмотр фильмов, прослушивание музыки, изучение иностранных языков.

Также, по мнению Владимира, важно позволять себе "обнулиться", устроить перезагрузку: побыть наедине с собой, медитировать, сходить на массаж и ничего не делать.

"Ведь выгорают все, а вдруг завтра в украинский Крым уже ехать, а у тебя сил нет", — шутит Остапчук.

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