Как пишет Politeka.net, ежедневно украинская актриса Ксения Мишина рассказывает в Инстаграм о своей жизни и делится информацией о том, что происходит в стране и также на ее карьерной площадке. В этот раз Ксения уделила внимание вопросу личной жизни.
«Сейчас у нас уже не те высокие стандарты, что прежде. Поделитесь своими. Мои – сын, родители и я здоровые. Наличие интересной работы и я могу реализовать свой потенциал. Есть возможность путешествовать, рядом друзья и единомышленники.
Еще год назад мы мечтали с сыном путешествовать больше всего, а сейчас за несколько месяцев посетили шесть стран. Кстати, еще до войны у нас была с Платошкой такая идея, повесить карту путешествий» - делится Ксения.
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Видеть, как украинцы гордятся тем, что они украинцы в любой точке мира – отдельное наслаждение, считает Ксения.
«Как бы это дико ни звучало, но война изменила нас навсегда и мы просто обязаны искать силы направить эти изменения в положительное русло. Иногда, (очень часто 😣) хочется выть, ненавидеть и ругаться, желательно матом, но мы готовим завтрак, стараемся улыбаться и строим планы, как сделать невозможное возможным» - пишет Мишина.
Напомним, "Холостячка" Мишина назвала два совета, как оставаться молодым дольше.
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