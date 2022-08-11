Популярная украинская певица и героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич, которая во время войны много гастролирует с благотворительными концертами в поддержку Украины, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила милое фото и обратилась к поклонникам с эмоциональным призывом.

На новой фотографии Злата запечатлена в необычном образе. На ней стильный светлый плащ, волосы распущены в объемной укладке, а на лице яркий макияж. Она пронзительно смотрит в камеру, подняв руки к лицу.

В подписи к публикации Огневич рассказала о премьере своего нового клипа и призвала украинцев не смотреть российский контент. Я благодарю каждого, кто поддержал новый клип "СВІТЛО". Наш общий проект с ГСЧС Украины уже в ТОП-100 лучших клипов на YouTube. Но выше нашей работы есть 10 клипов русских артистов. Не укладывается в голове, сколько еще должно погибнуть людей, чтобы наши люди перестали слушать этот шлак и спонсировать врага. Поддерживай украинское! Спасибо за реакции и ваши комментарии", - написала Злата.

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