Телеведущая Маша Ефросинина, которая еще недавно попала в скандал из-за нежелания говорить на украинском, снова вспомнила о конфликтах.

Ефросинина после того, как опозорилась из-за нежелания говорить на украинском, хотя много лет работает на телевидении, снова затронула тему языка. Сначала Ефросинина заявила, якобы это едва ли не раскол из-за нее и Поляковой в стране.

А в этот раз снова начала продвигать тему языка: «Самый задаваемый мне вопрос последних недель – как выжить, когда о тебя обтирают свои злые языки все, кому не лень?».

«Как я могу сломаться, когда есть эти истории? Пришедшие истории продолжают приходить тысячами, сами находя меня.

Какое я имею право тратить свою единственную жизнь на то, чтобы хотя бы час его посвятить барахтанию во злом дерьме, когда нам доверяют себя такие наши невероятно истощенные, но прекрасные женщины!? Когда судьба наградила меня такой возможностью помогать, посылая людей и соратников, с которыми мы пробиваем все препятствия на пути к большим целям по возрождению украинок» - заявила Ефросинина.

Полякова ожидаемо поддержала: «Таааааакккк!!!! Моя сильная храбрая девочка!!!! Они боятся сильных и умных, потому что в мире толерантности и принятия, куда движется Украина, для них не будет места. И они знают это!».

Напомним, что Ефросинину пытались переманить в россию, ведущая раскрыла детали.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина оправдалась за последний скандал с украинцами.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина похвасталась уникальной встречей и заинтриговала украинок.