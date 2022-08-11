Популярный украинский ресторатор, шоумен и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко, который популяризирует украинскую кухню во всем мире, часто делится с поклонниками забавными публикациями и необычными рецептами на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шеф-повар предложил украинцам новый рецепт приготовления кукурузы.

Как видно, Евгений опубликовал динамичное видео, в котором за несколько секунд показал новый способ приготовления обычной летней кукурузы. Так, повар предложил хозяйкам, окутать отваренную кукурузу сыром и отправить в духовку.

В подписи к публикации Клопотенко написал: "Кукуруза. Вот вы ее варите и едите, а попробуйте по-другому. Сварите, покройте сыром, подержите в духовке. Кукуруза и так крутая, а сыр ее сделает еще круче. Вообще, не знаете, как улучшить еду – фиганите туда сыра. Вдруг с людьми так тоже можно. Типа человек плохой, приложил к нему сыр, и он уже приятнее будет. Не сработает только с россиянами".

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