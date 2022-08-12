Актриса Анна Саливанчук, которая является женой продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, рассказала о своих вечерах.

Популярная украинская актриса Анна Саливанчук проводит отдых в Буковеле с семьей и пусть не все проходит гладко, артистка старается показать и позитивные моменты своего отдыха. Недавно Анна травмировала ногу, из-за чего вынуждена была передвигаться на костылях, а потом ее старший сын распорол колено и возникли проблемы с медицинским обслуживанием.

Несмотря на все проблемы, Анна успела рассказать о случившемся, поделился несколькими вкусными рецептами, рассказала о залатном поведении врачей и успела ответить на личные вопросы фанатов.

В этот раз Саливанчук порадовала Сторисами, в которых показала, с кем теперь проводит вечера. Близкие родственники и двое малышей-сыновей стали ее компанией:

"Вечера провожу сразу с тремя мужчинами. Мама радуется, пока дети не плачут. Хорошо, что есть рум-сервис, ибо с больными детьми были бы голодные".

Также артистка уделила больше времени ответам на интересные вопросы.

Анна четко ответила, что никогда не смогла бы простить своему супругу. Как оказалось, речь идет об измене: «Никогда!».

Ответила также Саливанчук на вопрос о том, какой у нее размер бюста: «Был разный, от четвертого до седьмого».

Анна призналась, сейчас актрисой быть довольно тяжело, особенно из-за всех событий в стране. А отдых в Буковеле она выбрала, потому что это Украина и отдыхать лучше дома.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.