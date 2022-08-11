Известный ведущий поделился в своем Инстаграм видео из россии, на котором показано насколько тупая и необразованная молодёжь в стране агрессоре.

Во время опроса россияне говорят, что президентом Украины был Лукашенко, Остап Бендер помогал пытать людей, а Степан Бандера устроил Майдан. В общем, у молодых людей настоящая каша в голове.

Такая реакция подрастающего поколения еще раз подчеркивает деградацию путинской пропаганды.

«Культурная и умная молодежь в рашестане🥴😂🤦‍♂️»,- прокомментировал увиденное Слава Демин.

Пользователей социальных сетей повеселили ответы российской молодежи. Украинцы с сарказмом высмеивают тупость молодых людей, называя их инопланетянами. Многие счтиают, что в россии нет будещего с такой деградированной молодежью.

"С какой планеты эти инопланетяне",

"Просто топ. Наш Бандера буде сниться им в ночшых кошмарах",

"Кровь из ушей! Все в куче только Лолы Людоедки как первой леди Остапа Бендера не вспомнили",

"Топчики 🔥орки: наш президент - это лукаш 🥴, Остап Бендер - это командир Бандеровцев, он всех пытал и сжигал, а еще и Майдан устроил - негодяй 😂 , на рциссизм - это когда убивают и спрашивают ... вообще такие же убийцы как Остап Бендер , ой вернее Бандера 😂 и наш президент Украины усатая тварь лукаш 🥴🤪🤯... шутки шутками, да это же дураки в кубе и, как такая каша в мозгах 🧠🍚🤨?",

"И за этой молодежью будущее…",

" Это пи*ц👏👏 тупой и еще тупее! Браво раша, 👏👏👏👏 у вас подрастает отсталое поколение! Просто деградация!",

"Боже, какие конченные",

"Нормальная история Украины! Остап Бендер и есть тот самый Бандера, который начал революцию на Майдане, в то время, когда президентом Украины был лукашенко 😆 🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿 А как же они могли забыть об Антонио Бандере? 🤷",

"Остановите землю, биомасса зомбированная", - пишут в сети.

Напомним, что Слава Демин разоткровенничался о "Холостячке" Огневич и ее отношениях к Задворному: "Злата мне сказала..."

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