Популярная блогерша и победительница шоу "Холостяк" Даша Квиткова, которая стала женой главного героя Никиты Добрынина, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила несколько очаровательный снимков с маленьким сыном Львом на отдыхе в Турции. Тем временем ее муж Никита нашел новую работу – ведущим программы "ЖВЛ".

На новых фотографиях Даша запечатлена на красивом белом пляже среди шезлонгов и пальм, на руках она держит своего малыша. Перед камерой знаменитость появилась в стильном белом платье с объемными рукавами. Ее волосы распущены и растрепаны ветром, а на лице легкий макияж и очаровательная улыбка.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Ну, и не могу оставить вас без этих фото, они какие-то особенные и тёплые. В особом месте". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото блогерши, засыпая ее комплиментами: "Любовь", "Такие красивые", "Какой красивый", "Невероятно смешной блондин", "Какие красивые", "Какие же вы красивые", "Такие замечательные", "Так люблю вашего мальчика", "Очень теплые".

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