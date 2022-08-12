Жена известного украинского комика, звезды "Квартал 95" Юрия Ткача Виктория часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз жена артистка выложила в сети забавное видео с дочкой Лизой, которая устроила "тест на патриотизм".

В ролике малышка Лиззи, как ее называют звездные родители, весело танцует с охапкой разно одежды в руках. Сначала она позирует в камере в длинной светлой кофте и голыми ногами и перебирает одежду, выбирая, что надеть. А уже через мгновенье, девочка предстает в стильном светлом костюмчике, на котором вышито разноцветными нитками слово "Паляниця".

В подписи к публикации Виктория Ткач написала: "Тест на патриотизм прошла даже одежда. "ПАЛЯНИЦЯ". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео с Лизой: "Даже. Но видео, все же очень положительное", "Какая же у вас она крутая", "Очень классный костюм у малышки", "Стильная Лиззи", "А песня не прошла", "Классное видео", "Какая она классная".

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