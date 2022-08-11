Так, украинская исполнительница Надя Дорофеева по примеру своих звездных коллег Святослава Вакарчука, Андрея Хлывнюка, Макса Барских, также решила выступить перед военнослужащими, которые защищают нашу страну от российских захватчиков.
После полномасштабного вторжения рф Дорофеева уехала за границу
и вот совсем lнедавно вернулась в Украину.
На странице в Инстаграм знаменитости появился небольшой ролик, сделанный в одной из воинских частей Северного объединения.
Артистка пела для военных на сцене, выходила в зал, а после выступления фотографировалась, обнималась и принимала цветы от наших защитников.
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"Выступление для военнослужащих, проходящих службу в одной из воинских частей Северного объединения. С безграничной благодарностью, ваша DOROFEEVA🤍 Спасибо за организацию @kvartal95official , @sevent_ukraine, благодаря содействию отдела культурологической работы Центра МНС ВС Украины", - говорится в публикации.
Новый возлюбленный певицы Нади Дорофеевой Михаил Кацурин отреагировал на видео красным сердечком.
Напомним, что Дорофеева похвасталась персональным Арестовичем, неожиданные кадры.
Как сообщала Politeka, Дорофеева смутила украинцев развлечениями с Кацуриным и его детьми.
Также Politeka писала, что Дорофеева в крошечном платье похвасталась шалостями на выходных.