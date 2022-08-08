Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица и бывшая солистка "Время и Стекло". А недавно звезда решила разойтись с мужем Владимиром Дантесом, с которым была вместе более 10 лет. Как стало известно, в это время разорвали отношения и лучшие друзья пары - Даша и Миша Кацурины, известные рестораторы.

После этого Дорофееву заметили на отдыхе в Барселоне с Мишей. А через некоторое время Надя решила официально подтвердить, что они вместе. Дантес же стал активно появляться с Дашей. При этом пара пока официально не объявила, что состоят в отношениях. Но Даша уже успела вместе с Владимиром поехать в Израиль, где певец давал благотворительный концерт.

Надю же можно не редко увидеть с Михаилом. Звезда недавно поделилась фото в Инстаграм, где не только с Кацуриным, но и его детьми. А на новых сторис в Инстаграм Дорофеева показала своего персонального Арестовича.

"Мой личный Арестович", - подписала сторис Надя.

Как можно понять, им оказался Леонид Колосовский - известный украинский клипмейкер.

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