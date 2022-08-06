Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева презентовала свою песню, переписанную на родной язык. Поклонники активно отмечают, что композиция "Разноцветная" сразу заиграла новыми красками.

Чтобы привлечь внимание, артистка также похвасталась в Тик-Ток небольшим видео. В черном коротком платье с вырезами девушка подурачилась на камеру и порадовала естественным образом.

«Наконец)) Спасибо! Так гораздо Лучше 😘😘; Запрещенная любовь; Разноцветные грехи; Песни лучше не переводить, а писать новые. И если на украинском, то должен писать человек, который думает на украинском; Вооу 🥰Надя твой украинский язык это просто непревзойденно❤️🇺🇦😍; а... это моя новая одержимость 😍; Эта песня на репите 24/7😁» - пишут в сети.

Также артистка высказалась о своей композиции: "Мы все изменились, все изменилось, приобрело новые краски и, к сожалению, не всегда яркие. raznotsvetnaya – мой последний сингл из жизни "до". Я так хотела, чтобы этот трек стал началом чего-то светлого… но произошла война", - написала Надя.

Напомним, "Это разрыв": Дорофеева зазвучала на украинском и восхитила поклонников, видео.

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