Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева презентовала свою песню, переписанную на родной язык. Поклонники активно отмечают, что композиция "Разноцветная" сразу заиграла новыми красками.

@nadyadorofeeva

#різнокольорова

♬ різнокольорова - DOROFEEVA

Чтобы привлечь внимание, артистка также похвасталась в Тик-Ток небольшим видео. В черном коротком платье с вырезами девушка подурачилась на камеру и порадовала естественным образом.

«Наконец)) Спасибо! Так гораздо Лучше 😘😘; Запрещенная любовь; Разноцветные грехи; Песни лучше не переводить, а писать новые. И если на украинском, то должен писать человек, который думает на украинском; Вооу 🥰Надя твой украинский язык это просто непревзойденно❤️🇺🇦😍; а... это моя новая одержимость 😍; Эта песня на репите 24/7😁» - пишут в сети.

Популярные статьи сейчас

"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно

Земляки садиста, который истязал пленного бойца ВСУ, написали обращение: "Мы просим..."

Война войдет в новую фазу: в британской разведке сказали, куда переместятся тяжелые бои

"Они не тянут, а выдыхаются": разоблачен новый коварный план россии против Украины

Найден дневник экс-жены путина, о чем писала: будто училась сочинять у скабеевой
Показать еще

Также артистка высказалась о своей композиции: "Мы все изменились, все изменилось, приобрело новые краски и, к сожалению, не всегда яркие. raznotsvetnaya – мой последний сингл из жизни "до". Я так хотела, чтобы этот трек стал началом чего-то светлого… но произошла война", - написала Надя.

Напомним, "Это разрыв": Дорофеева зазвучала на украинском и восхитила поклонников, видео.

Как сообщала Politeka, "Показалось, что Джоли": Каминская из "НеАнгелов" показала, как выглядела десять лет назад.

Также Politeka писала, что "Как трогательно": Денисенко из "Крепостной" показала романтичные фото с мужем, который ушел воевать.