Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны уехала за границу вместе с детьми, часто радует поклонников яркими публикациями на вое странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась кадрами из Киева, куда вернулась на днях, и сразу побежала к спецалистам.

Так, в прошлый раз Слава публиковала кадры из клиники, где "поправляла" лицо лазером, теперь же выложила снимки после процедур у косметолога. На первой фотографии артистка запечатлела себя в салоне, здесь она в длинном красивом платье в горошек. На второй фотографии Каминская показала лицо крупным планом, видимо, уже дома. И надо сказать, что после всех процедур певица выглядит молодо и свежо.

В подписи к публикации Каминская написала: "Красивая женщина незамужняя". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото Славы: "Ягодка", "Лучшая", "Очень красивая украиночка", "Ну кто это такой красивый?", "Прям огонь", "Стоит на станции метро, ​​ее печаль в прошлом году, а в душе ее тепло", "Красотка", "Кто эта женщина?", "Красивая".

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