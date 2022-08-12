Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Знаменитость женат на красотке Кристине, с которой официально вступил в отношения в 2020 году. А после начала войны Владимир пошел в военкомат, чтобы вступить в тероборону. А Кристина занялась благотворительностью. При этом недавно жена Владимира отправилась на отдых в Европу и уже успела посетить несколько стран. Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз звезда пожаловалась на медленный сбор средств.

"В этот раз сбор дался тяжело. Давайте поговорим, почему? Буду благодарна за честный ответ", - написала Кристина.

"Может потому, что вы за границей на отдыхе", - написал фанат.

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"И что? Как это влияет на ваше желание помочь защитникам? Вы от меня получаете всегда все отчеты, фото из Новой почы, когда я сама все отправляю и т. д. Или это ваши отмазки?", - написала Кристина в публикации.

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