Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, решила отдохнуть после насыщенной работы и волонтерской деятельности. Она отправилась в Европу вместе со своими подругами. В частности девушка остановилась в Портофино - рыбацком городке на побережье Италии.

Со своими подписчиками в сети Instagram она поделилась серией симпатичных снимков.

Так, Кристина Горняк выложила подборку красочных снимков с пейзажами Италии. А на одном из фото она продемонтрировала свой образ, в котором решила прогуляться по городку. На ней - длинное платье-накидка в яркий розовый рисунок и перьями на рукавах, синий купальник и солнцезащитные очки.

"Городская сумасшедшая выездит к морю 400 км просто легко... взяли в Милане автомобиль и проехали 200 км, чтобы выпить Bellini в Портфино, и покупаться... Портфино - красиво, вкусно и ярко", - подписала кадры Кристина Горняк.

Также она рассказала, что страна приятно поразила ее своей живописностью.

Стоит отметить, что Владимир Остапчук женился на юристе Кристине Горняк 15 октября 2020 года. Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. В январе 2021 года Владимир Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию.

Напомним, что жена Остапчука показала свою настоящую любовь вдали от мужа.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука в мини заворожила фигуркой.

Также Politeka писала, что жена Остапчука в невесомой одежде предалась наслаждению с бокалом в руке.