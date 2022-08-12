Известная украинская певица, бывшая подопечная Монатика Лида Ли, которая принимала участие в шоу "Танців з зірками", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные кадры из новой фотосессии, а в подписи к ним поделилась своими мечтами.
На новых фотографиях Лида запечатлена в интересной локации где-то на крыше. Перед камерой она появилась в стильном образе – широких темно-синих джинсах с завышенной талией и белоснежной рубашке с принтом. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и серьезный вид.
В подписи к публикации Лида написала: "Наступит время… когда мы все увидимся снова. Не через тысячи километров, стран и экраны телефонов, а вживую, обнимая друг друга, в своих родных городах и домах, в Никополе, Херсоне, Крыму, Мариуполе, Николаеве! Наступит время… когда воссоединятся все семьи, отец сможет обнять своих детей, а мать – мужа и больше никогда война их не сможет развести! Наступит время… когда под мирным, спокойным небом гореть будут только чувства. А прилетать – только любовь к сердцам! Наступит время… нашей победы! Время сильной, несокрушимой, независимой страны, с невероятным будущим…".
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