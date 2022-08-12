Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - талантливая певица, которая покорила сердца миллионов украинцев, поэтому может похвастаться большой армией поклонников. Она старается постоянно быть с ними на связи и регулярно показывает, что происходит в ее жизни.

Певица записала несколько "сториз" в Instagram, чтобы рассказать о своей маленькой крестнице, которая помогает нашим защитникам.

«Моя крестница Соня рисует закладки для книг, ламинирует их, а потом – продает. Деньги отдает ВСУ», - похвасталась артистка.

Также Злата Огневич показала, как проводит время вместе с крестницей и ее мамой. Компания празднует возвращение в Украину за столиком в кафе.

Известно, что Злата Огневич поддерживает украинцев и ВСУ своим творчеством. В конце прошлого месяца артистка выпустила новую песню, которая получила название "Світло". Ее Злата посвятила всем сотрудникам ГСЧС.

Напомним, "Холостячка" Огневич в компании украинских красавцев похвасталась достижением

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Также Politeka писала, что "Холостячка" Огневич высказалась, что думает об украинских защитниках теперь