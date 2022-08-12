До нападения рф на Украину известный певец Макс Барских строил карьеру в том числе в россии, но ситуация кардинально изменилась после вторжения.

Как сообщает Politeka.net, в россии начало подгорать после того, как известный украинский певец Макс Барских выступил в США на корпоративе, а часть денег за выступление артиста было отправлено на нужды ВСУ.

Режиссер Алан Бадоев показал в Инстаграм, как в россии "горит" из-за исполнителя Макса Барских.

Тем более во время своего выступления знаменитость держал флаг Украины, что тоже не обошли стороной пропагандисты россии.

Продюсер Макса Барских Алан Бадоев показал, как это раздули росСМИ. Те уцепились, что певец на пару со Светланой Лободой, которую якобы тоже пригласили на вечеринку, пел русскоязычные хиты.

"Русская истерическая пресса снова п*здит. А мы и не против! Они что реально надеялись, что Макс не будет исполнит свои песни? Нет, нет, это просто для вас он не будет их петь. Мы экспроприировали не только ваши деньги, но и язык. Смиритесь", – саркастически прокомментировал Алан Бадоев.

Стоит отметить, что до нападения рф на Украину Макс Барских строил карьеру в том числе в россии. После вторжения российских оккупантов в Украину певец осудил агрессию рф и отказался возвращать россиянам деньги за билеты на свои концерты, которые были запланированы в рф, но отменены после нападения россии на Украину. Деньги были направлены на гуманитарную помощь Украине. Певец также запретил любое использование своей музыки в рф.

Напомним, что Барских показал всему миру силу ВСУ и мужество украинцев.

Как сообщала Politeka, Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.

Также Politeka писала, что Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.