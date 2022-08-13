Как передает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич, которая старается всячески поддержать украинцев и ВСУ, часто выставляет в Инстаграм личные фото с информацией о военнослужащих. Злата одной из первых поддерживала защитников Азовстали, а также рассказывала об их судьбе.

В этот раз речь зашла о бездействии некоторых организаций.

«В тему Красного креста, который совершенно ничего не делает для спасения украинцев, пленных и защиты прав человека. Согласно Женевской конвенции. Сандра Кротевич, сестра Тавра, начальника штаба полка 4307 Богдана Кротевича.

Если международные организации полагают, считают, что мы перестанем давить, то они глубоко ошибаются. Куча отмазок для тех, кто брал на себя обязанности присматривать за условиями содержания военнопленных. Сандра, ты очень крутая и сильная, твой брат чувствует, что ты борешься, я верю в это» - пишет Злата.

Также Злата рассказала, что в Украине лучше, чем в Европе:

«Новая почта – моя отдельная любовь. Бьюти сфера: золотые руки, мастера, косметологи, подологи, колористы, визажисты и тд. Врачи: имеешь проблему – ты уже за день на приеме. Знаю от моих подруг, что к нашим пластическим хирургам прилетают со всего мира. А ответственность и поддержка? Это вообще отдельная тема. И еще ЗСУ!» - высказалась Злата.

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