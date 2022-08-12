Победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra отказались выступать на фестивалев Черногории, но группа KAZKA похоже не собирается этого делать.

Как сообщает Politeka.net, певица Александра Зарицкая объявила, что группа Kazka будет петь на одном из самых больших фестивалей Европы Sziget Festival. Это несмотря на то, что там будет играть российская диджейка Нина Кравиц.

На странице певицы в Инстаграм Александру Зарицкую облили грязью, но она никак не отреагировала.

Победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra отказались выступать на фестивалев Черногории, но группа KAZKA похоже не собирается этого делать. Стоит отметить, что российская диджейка Нина Кравиц не просто музыкант, в 2014 году она играла свои сеты на мировых шоу с картонной фигурой владимира путина. Тем самым высказывая поддержку сумасшедшему диктатору.

Потому поклонников группы Kazka такое решение кумиров разочаровало, потому они потребовали от фронтвумен Александры Зарицкой объяснений.

Реакция фанатов была резкой. Не подбирая слов, они называли решение украинской группы "дном" и "позором", а также "неуважением к своей стране".

"Объясните пожалуйста слушателям, почему вы едете выступать с россиянами на одной сцене?", "Просто дно!!! Как можно было так запятнать репутацию", "А это нормально для вас выступать на одной сцене с российскими исполнителями?", "Бабки решают все у таких людей", "Как можно выступать на одной сцене с рашистами после того, что эти с*ки сделали нашей стране и народу?!!! Когда каждый день у нас гибнут люди! Когда каждый день рашисты обстреливают наши города!!! Вам не противно от себя?".

Напомним, что солистка KAZKA Зарицкая после возвращения в Украину впечатлила видом.

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA Зарицкая честно показала, как выглядит без ретуши.

Также Politeka писала, что беда настигла солистку KAZKA Зарицкую в аэропорту.