Телеведущая и начинающая певица Леся Никитюк показала, как проходит процесс подготовки ее выхода из дома

Леся Никитюк - известная телеведущая и начинающая певица уже успела покорила сердца миллионов украинцев, поэтому может похвастаться большой армией поклонников. Она старается постоянно быть с ними на связи и регулярно показывает, что происходит в ее жизни.

Леся записала несколько "сториз" в Instagram, чтобы показать, кому позволила "колдовать" над своей внешностью.

В кадре теледива запечатлена в белом халате, сидящей на стуле. Пока над лицом звезды трудятся визажисты, Никитюк сидит с телефоном в руке и снимает происходящее на видео.

"А чего вы не едете в Европу, там же люди плачут за такими мастерами", - спросила знаменитость у визажистов.

На что они ей ответили, что пока Леся в Украине, они будут стараться для нее.

После, ведущая показала, какой макияж ей сделали профессионалы.

Напомним, Леся Никитюк рассказала, чем сейчас занимается, и обратилась к украинцам с предложением

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