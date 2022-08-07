Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и звезда "Нового канала". Знаменитость как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Леся также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится самым интересным. А в этот раз визажист Никитюк Михаил решил поделится яркими образами звезды, опубликовав их на своей страничке в Инстаграм.

"Более 7 лет вместе Леся Никитюк. Столько смен стрижек и покраски. Здесь лишь небольшая частица из них. Какой Вам больше нравится?", - написал визажист.

Никитюк сразу прокомментировала публикацию: "Это еще половину ты не выставил".

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Последнее фото огонь", "Все нравятся", "Нереальная красота. И я так хочу", "Все, но шестая огонь", "2 бомба", "Номер два", "3 с ровными волосами", "Лесюня всегда неотразима красотка. А вы настоящий волшебник !!! Хотелось бы к вам попасть", "Леся гарнюня, больше понравились волосы до плеч".

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