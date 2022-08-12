Певица Ирина Билык, как всегда что думает то и говорит, ее словами и выводами о зяте Тарзане восхитилась сама Лариса Порывай.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Ирина Билык на концерте в Майами, США, 11 августа увидела в зале мать российской исполнительницы Наташи Королевой Людмилу Порывай и пригласила ее на сцену. Но не просто так, а для того, чтобы обругать ее пропутинского зятя Тарзана.

Соответствующими кадрами с концерта поделился телеведущий Анатолий Анатолич на личной странице в Instagram.

Народная артистка Украины приобняла маму Наташи Королевой, и произнесла в микрофон: "Моя волшебная. Несмотря на то, что ваш зять оказался г*вном...". Зал взорвался овациями, а Порывай разразилась смехом.

Стоит отметить, что Лариса Порывай и сама не отрицала этого факта, поддержав артистку одобрительным кивком. Стоит отметить, что мама Наташи Королевой пришла на концерт Билык в наряде в цвет украинского флага — в желтом платье и голубом платке на шее.

Стоит отметить, что Наташа Королева внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание агрессии путинского режима. Ее муж открыто поддержал политику президента рф владимира путина. В апреле Тарзан записал ролик, в котором оправдал преступления российских оккупантов в Буче Киевской области.

Напомним, Ирина Билык рассказала украинцам о своей беде.

Как Politeka сообщала, Ирина Билык с роскошным букетом оригинально "заманивает" на свой концерт.

Также Politeka писала, что Билык не сдержалась, вспомнив о Киркорове и бывших друзьях из рф.