Популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк, которая с начала войны перебралась жить к родителям в Хмельницкий и организовала там приют для переселенцев, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милые снимки с своего визита во Львов.

На новых фотографиях Леся запечатлена в интересных локациях Львова. Перед камерой знаменитость появилась в элегантном черном наряде – велосипедках, топе и пиджаке, а на ее голове стильная кепочка. Волосы телезвезды распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж. Также некоторые фанаты заметили, что на ногах Леси забавные желтые тапочки.

Коллега Никитюк по шоу "Орел и Решка" Андрей Бедняков еще и подколол телеведущую на тему этой обуви. Он написал в комментариях: "Первый раз вижу тебя в тапках и без носков".

Сама Леся написала в подписи к публикации: "Агент Бандеровка начинает свою работу".

"Невероятный Львов. Красавица Леся", "Мы также во Львове. Жаль, что не встретили, Леся, тебя, сын хочет с тобой фото", "Классно, что вы во Львове! Пусть наш город оставит в сердце теплые воспоминания", "Боже, какая красота", "Наш любимый Львов. Итальянский дворик. Леся красавица", "Рады видеть вас во Львове", "Красавица на фоне невероятного города", "Лучшая Бандеровка в мире! А еще красавица и умница!", "Какие классные шлепаны! Леся бомба!", - пишут поклонники в комментариях.

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