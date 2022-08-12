Известная украинская телеведущая и жена Юрия Горбунова Катя Осадчая, которая с начала войны осталась в Украине и запустила социальный проект по поиску пропавших людей, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда поделилась милым фото и рассказала о новом телевизионном сезоне.

На новой фотографии Катя запечатлена возле огромной фуры, на которой написано: "Телевидение". Перед камерой телезвезда появилась в белых брюках, светлой футболке и нежно-голубой рубашке, а в руках она держит маленькую красную сумочку. Волосы звезды собраны в небрежный пучок, а на ее лице нет макияжа.

В подписи к публикации Осадчая написала: "Все будет хорошо – мантра! Мы не знаем точно, когда, но будет… скоро. Мы всегда особенно готовились к телевизионной осени, старту сезона, новым проектам и планам. Теперь тоже готовимся, но готовимся бороться за нашу страну дальше, помогаем объединять семьи с поиском пропавших и верим в ВСУ! По ссылке в сторис смотрите наш проект "Найти своих", помогайте нам искать пропавших. Как вы? Как вы себя ободряете?".

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