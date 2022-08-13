Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны вместе с мужем Потапом поселилась в Испании, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила серию новых фотографиях, сделанных на фоне заката, которыми восхитила фанатов.

На новых фотографиях Настя запечатлена на фоне потрясающего заката солнца, который по цветам напоминает украинской флаг. Перед камерой звезда позирует в красивом белом платье интересного фасона, а ее пышные кудри развеваются на ветру.

В подписи к фотографиям Каменских написала известную фразу: "Вечірнє сонце, дякую за день". А поклонники тут же принялись комментировать новые фото певицы: "Лучшая", "Какая же красивая, и какой красивый закат. Обожаю", "Невероятные кадры", "Очаровательная", "Где-то в Испании", "Очень магически", "Казалось бы, что флаг Украины здесь не причем. Такое красивое небо", "Очень красиво", "А где эти кадры? Неужели в Украине?", "Красотка".

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