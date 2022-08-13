Популярная украинская блогерша и победительница шоу "Холостяк" Даша Квиткова, которая после проекта стала женой главного героя Никиты Добрынина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила соблазнительные кадры с отдыха в Турции, на которых продемонстрировала идеальные формы.

На новых фотографиях Даша запечатлена в красивой курортной локации у моря. Перед камерой она появилась в соблазнительном образе – розовых трусиках и черном топе, а сверху накинула белоснежную рубашку. Волосы блогерши распущены и небрежно уложены, а на лице модные солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Квиткова ничего не написала, зато поклонники тут же принялись комментировать новые ее фото: "Как тростинка. Красивая", "Красиво", "Какая вы красивая, побольше бы таких фото! Мотивируете. После родов фигура такая женственная, стройная", "Невероятная", "Невероятно красивая", "Стройная такая красивая", "Шикарная фигура", "Круто очень. Делитесь секретами такого животика", "Очень красивая", "Ну как так похудеть? Красотка", "Вау, просто пример для всех", "Даша, вы красотка", "Какая вы красивая", "Такие красивые длинные ножки", "Красивая", "Идеальная".

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