Популярная украинская артистка Злата Огневич показала, чем интересным она занимается по вечерам и как приводит себя в порядок.

Как передает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич старается всячески поддержать украинцев и ВСУ, устраивает благотворительные концерты, освещает ситуацию в сети и помогает благотворительным фондам. Также исполнительница не забывает о себе и в этот раз рассказала о своих вечерних ритуалах.

«Мои вечерние ритуалы 🖤 Это мой любимый процесс, вечером после съемок важно восстановить защитный барьер кожи и насытить кожу витаминами и профессиональным уходом.

Я всегда поддерживаю и выбираю украинские бренды, которые по качеству наравне с иностранными люксовыми. Соучредитель бренда – врач. Она вместе с технологами разрабатывает средства» - рассказала Злата о своем вечере.

В сети ответили на бьюти-процедуры Златы:

«Может я не верно поняла что-то из видео, но не слишком много ли вит.С в период солнечной; Ого сколько нанести себе на лицо так уж и шкура бы облезла; Любимая🙂💙💛; Красотка❤️; и без этого отличная, от природы )😍; Какая же красавица, невероятная, просто Богиня; Лучшая❤️; Что тут скажешь, у тебя уже не кожа лица, а искусство ухода за лицом))) Не нужно забывать о себе даже в трудные времена ❤️🙌».

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