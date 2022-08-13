Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая во время войны осталась в Киеве и начала активно волонтерить, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда опубликовала в сторис забавные кадры, на которых показала неожиданные нежности со своим любимчиком блогером Алексеем Дурневым.

Даша и Алексей дружат довольно давно, он много раз снимал певицу в своих ютуб-шоу, они всегда весело проводят время. Похоже, эта парочка снова встретилась на съемках. Сначала в кадре появляется Дурнев, который смотрит на себя, а затем говорит: "Хочу показать вам что-то красивое". В это время слышно, как за кадром смеется Даша.

Затем Астафьева появляется в кадре и говорит: "Думала, это ты о себе. Пять минут наблюдаю, как он настраивает камеру и любуется собой". Как видно, певица при полном наряде – на ней стильное зеленое платье, волосы элегантно уложены, а на лице яркий макияж с бордовой помадой.

"Ты мой лев", - говорит Даша и нежно прижимается к Дурневу, а потом еще и целует его в щеку. Также в сторис артистка опубликовала коллаж из нескольких милых снимков с Алексеем, на которых они улыбаются и обнимаются.

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