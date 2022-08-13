Популярная украинская продюсер Ирина Горовая, которая вместе с ним обосновала продюсерский центр Mozgi Entertainment, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз бизнесвумен показала кадры со встречи, организованной Офисом президента, на которых позирует с украинскими детьми, звездами и первыми лицами государства.
Как оказалось, Ира вместе с Надей Дорофеевой, Позитивом, Алексеевым, Пивоваровым и другими артистами присоединилась к акции "Дети-спасатели – герои войны", посвященной маленьким украинцам.
Для мероприятия Горовая выбрала стильный элегантный наряд – на ней узкие черные брюки и светлая блузка интересного фасона, ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж. Вместе с другими артистами Ирина пообщалась с украинскими детьми, которые получили награды от президента.
В подписи к публикации Горовая рассказала об этом мероприятии: "Смелость не имеет возраста. Наши дети доказывают это невероятными поступками. "Дети-спасатели – герои войны" – очень трогательная и эмоциональная акция, прошедшая сегодня в Мариинском дворце с участием Президента Украины Владимира Зеленского и Первой Леди. Радуемся, что наши артисты имели возможность подарить детишкам настоящий праздник".
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