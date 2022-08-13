Как пишет Politeka.net, Андрей Бедняков родился и вырос в Мариуполе, который сейчас захвачен российской армией. Телеведущий тяжело переживает оккупацию родного города и каждый раз в соцсетях затрагивает тему жизни в многострадальном Мариуполе.
То, что Мариуполь, как и многие другие города разрушили россияне, нет сомнений, но сейчас Бедняков решил акцентировать внимание на другом.
Он обратиться к тем украинцем, кто симпатизирует агрессору, призывал «русский мир» и ждет с нетерпением россию на украинской земле.
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Для них телеведущий приготовил отдельные слова.
«Запомните
Все те, кто ждал «русский мир»:
Вы тоже запускали снаряды и скидывали бомбы с самолетов.
Вы тоже разрушали Мариуполь, Харьков, Попасную. Лисичанск и другие города и села Украины», - жестко обратился Бедняков.
Телеведущий посоветовал, как можно быстрее купить чемоданы, так как с ними они скоро поедут на россию.
«Это день не за горами», - отметил он.
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