Звезда "1+1" Маричка Падалко, популярная украинская ведущая, решила рассказать в сети о самых громких новостях последних дней. Такая сводка для артистки стала уже традиционной за более чем пять месяцев войны.

По словам Падалко, враг продолжает попытки прорваться на Донбассе и накапливать силы и технику на всем оккупированном Юге. Это помогает нашим войскам развивать контрнаступление, в частности, в районе Изюма на Харьковщине.

Президент внес в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения. Текст законопроекта пока не доступен. Предварительно в Украине военное положение действует до 23 августа.

«Оккупанты немного загрустили после взрывов в Крыму. СБУ «подслушала» разговор жены оккупанты из так называемой «ЛДНР». В Черновцах демонтировали памятник советскому солдату. В Киеве в школах больше не будут преподавать русский язык, даже факультативно. В то же время кабинет министров разработал законопроект, чтобы предоставить в Украине особый статус английскому языку как языку международного общения. В некоторых областях ее знание станет обязательным, если примут закон» - говорит Маричка.

Она также рассказала о новости, когда россияне образовали пробку на въезде в Эстонию после того, как в Таллинне утвердили решение с 18 августа прекратить пускать россиян с шенгенскими визами, выданными в Эстонии.

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