Речь идет о селе Мощун в Киевской области, которое находится всего 30 км от столицы. Этот населенный пункт помог выиграть битву за оборону Киева, однако цена оказалась очень страшной. Жестокие бои почти полностью разрушили поселок.

Леся Никитюк показала огромную дыру в здании, чтобы подчеркнуть масштабы разрушений в населенном пункте. Фотоснимок она разместила у себя в Инстаграм.

«Село остановившее орду «нелюдей». 90% разрушенных домов.. 💔 Дыру в стене залатают. Дыру в головах «нелюдей» - никогда», - написала Леся Никитюк.

"Как хорошо сказано, дырка в голове навсегда у извергов", "Мы когда-нибудь залатаем дыры в сердцах и душах...и строим жить...никогда как раньше, иначе, но в свободной Украине!!!", "Наши ребята останавливали, наши герои", "Эта война никогда не будет забыта! Страшное разрушение судеб людей, страны...это апогей борьбы нашего народа с возрастным злом за свободу и правду! Украина победит, при любых обстоятельствах 💙🧡" "Называю его маленьким Мариуполем. Я волонтер езжу по Киевской области. Страшнее чем в Мощуне я не видела нигде", "Больно...", - пишут в сети.

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