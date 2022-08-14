Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский музыкант, который несколько лет назад женился на молодой красотке Кате Репяховой. А недавно она ему родила сына, которого решили назвать Михаилом. Катя занимается не только воспитанием малыша, но и ведет успешно блог, а также решила открыть магазин детской одежды. А в этот раз Репяхова поделилась фотографией Миши, показав, на кого на самом деле похож ребенок.
На фото можно увидеть саму Катю, когда ей было три годика. А снизу фотографию Миши, которому годик сейчас.
"Мне три годика. А вы говорите, ВП копия", - написала Репяхова.
Стоит отметить, что Катя после начала войны отправилась с малышом в Израиль. Звезда долгое время там находилась, пока Виктор Павлик не приехал и не забрал их обратно в Украину. Репяхова, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российской оккупацией.
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