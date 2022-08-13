Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которую недавно втянули в "языковый" скандал, решила показать поклонникам, как иногда полезно расслабляться и позволить себе немного обновить имидж. Как известно, сейчас ведущая активно занимается благотворительностью и своим фондом помощи украинцам.
«В Краков на прическу- Done ✅ Ибо и в бьюти лучше – украинцы» - прокомментировала новую прическу и обновленный цвет волос Мария. Отметим, первые недели войны артистка не красилась, не меняла образы, как раньше и полностью посвящала себя работе.
Из-за небрежного вида дочь звезды даже попросила Марию задуматься о себе и немного притормозить, поэтому изредка ведущая показывает в Инстаграм, что надо себя баловать.
«100% наши лучшие во всем 😍; Приезжайте я вас тоже украшу 😍; Да так и есть 😀🤷♂️я в Испании и лучше наших нет🤷♂️жду возвращения в Одессу; За эти полгода убедилась, что лучшие во всем! Дай бог нам сил🙏🏻; Мария вы такая красивая вам идет 🙌» - поддерживают в сети.
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Ранее Ефросинина рассказала, почему ее не сломить конфликтами:
Напомним, что Ефросинину пытались переманить в россию, ведущая раскрыла детали.
Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина оправдалась за последний скандал с украинцами.
Также Politeka писала, что Маша Ефросинина похвасталась уникальной встречей и заинтриговала украинок.