Как передает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич поддерживает украинцев и ВСУ своим творчеством с первых дней вторжения оккупантов. Артистка устраивает благотворительные концерты, отправляет средства в разные фонды и рассказывает о подвигах украинцев в сети.

На днях произошло очень трогательное событие. В Международный день молодежи, который 12 августа Украина отмечает вместе со всем миром, Президент Украины наградил детей, уже ставших героями в военное время. Среди них – дочь погибшего офицера волынской 14-й бригады.

«Эти дети собирают деньги в поддержку ВСУ, проявляют такую ​​смелость, что даже не каждый взрослый на подобное способен 🙌🏼 Я поздравила Даниила Сергеева, родившегося в г.Мариуполь ❤️‍🩹 Его история поражает в самое сердечко!!!» - рассказала Злата и написала подробнее историю мальчика.

Во время встречи Злате удалось побеседовать с ним: «Когда мы готовились к мероприятию, Даник сказал мне: «Такие времена. Я должен был это делать, я не смог остаться в стороне. И мой поступок — это нормально, так и должно быть».

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