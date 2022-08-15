57-летняя знаменитость вместе со своей старшей дочерью часто удивляет образами и нередко интригует поклонников схожестью на кадрах вблизи.

Как пишет Politeka.net, 57-летняя Моника Беллуччи сейчас редко сотрудничает с модными домами, тогда как ее 17-летня дочь уже находится в центре внимания и нередко веселит кадрами. Впервые выйдя на красную дорожку с мамой, девушка получила множество комплиментов и приглшений на рекламные съемки в качестве модели.

Сейчас девушка активно сотрудничает с дизайнерами и Деву нередко можно увидеть в самых трендовых нарядах. Мама Кассель-младшей же приходит на съемки и поддерживает дочь. Именно поэтому в социальных сетях нередко можно увидеть, как дочь и мать сравнивают.

"О, это правда выглядит так хорошо; мне кажется, они словно близняшки во времени, как-то не удивительно; я влюбляюсь в эти волосы, само совершенство; мне нравится, так похожи; время наградило" - пишут в сети.

Модель и актриса Моника Беллуччи также смело заявляет о желании стареть естественно, а потому отказалась от строгих диет и не стала прятать морщины под уколами красоты.

Поклонники Моники в свою очередь решили показать целую подборку кадров с Беллуччи за последнее время. На фото артистка выглядит естественно, но даже макияжем не скрыть возрастные изменения.

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