Как пишет Politeka.net, 57-летняя Моника Беллуччи сейчас редко сотрудничает с модными домами, тогда как ее 17-летня дочь уже находится в центре внимания и нередко веселит кадрами. Впервые выйдя на красную дорожку с мамой, девушка получила множество комплиментов и приглшений на рекламные съемки в качестве модели.
Сейчас девушка активно сотрудничает с дизайнерами и Деву нередко можно увидеть в самых трендовых нарядах. Мама Кассель-младшей же приходит на съемки и поддерживает дочь. Именно поэтому в социальных сетях нередко можно увидеть, как дочь и мать сравнивают.
"О, это правда выглядит так хорошо; мне кажется, они словно близняшки во времени, как-то не удивительно; я влюбляюсь в эти волосы, само совершенство; мне нравится, так похожи; время наградило" - пишут в сети.
Модель и актриса Моника Беллуччи также смело заявляет о желании стареть естественно, а потому отказалась от строгих диет и не стала прятать морщины под уколами красоты.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
"Холостячка" Мишина на красной дорожке изумила видом рядом любимым мужчиной: "Мой красавчик"
В Беларуси заявили о "непричастности" в войне: в Украине ответили на басни соседов
Тринчер в трендовом купальнике похвасталась веселыми выходными на природе: "И это лучше всего"
Судья "Співають всі" Приходько жестко подколола Арестовича: "Прошел битву за Константинополь..."
Поклонники Моники в свою очередь решили показать целую подборку кадров с Беллуччи за последнее время. На фото артистка выглядит естественно, но даже макияжем не скрыть возрастные изменения.
Напомним, Приходько резко поставила на место свою куму из россии, эмоции били через край
А еще Politeka сообщала, что Потап снова нарвался на критику Приходько, певица ярко наехала на рэпера
Также Politeka писала, что судья "Співають всі" Приходько показала редкое фото подросшего сына