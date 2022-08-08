Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - известная украинская певица и судья проекта "Співають всі". Звезда, как и другие украинские знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Приходько и о Фейсбуке, где ведет свой блог. А в этот раз Анастасия показала редкое фото своего сына.

"Мой сын, я тебя люблю, я рядом….

C Днем рождения!

Слава ВСУ!

Спасибо ребята, что я могу сегодня поздравить дома своего сына!", - написала Приходько под публикацией.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Искренне поздравляю", "Пусть только радует", "Искренние поздравления! всего лучшего самого лучшего", "Настя, поздравляю всю счастливую семью! Добра, счастья, мира!", "Божьей благодати вам", "Мои искренние поздравления! Дай Бог крепкого здоровья, мира и благополучия", "Поздравления имениннику! Здоровья, мира, успехов!!!", "Поздравляю маму и сына!!!!!Настя, пусть все будет Украина!!!!!!Мирного неба!!!!!!".

Напомним, Астафьева жестко прошлась по звездам, которые дают благотворительные концерты

А еще Politeka сообщала, что российские звезды набросились на судью "Співають всі" Приходько, Анастасия не стала молчать

Также Politeka писала, что Приходько порассуждала о выехавших за границу мужчинах-артистах: под раздачу попали Потап, Монатик и Яма



