Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - известная украинская певица и судья проекта "Співають всі". Звезда, как и другие украинские знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Приходько и о Фейсбуке, где ведет свой блог. А в этот раз Анастасия показала редкое фото своего сына.
"Мой сын, я тебя люблю, я рядом….
C Днем рождения!
Слава ВСУ!
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Страшная авария забрала много жизней под Тернополем, кадры: в салоне находился ребенок
Выплаты повысят сразу в два раза: министр сообщил, как украинцам получить денежную компенсацию
"Вас надо истребить": россиянка напала на украинку с ребенком в Германии, видео
Обострение со стороны Беларуси и саботаж в рядах оккупантов: в Генштабе сообщили, что происходит на фронте
Спасибо ребята, что я могу сегодня поздравить дома своего сына!", - написала Приходько под публикацией.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Искренне поздравляю", "Пусть только радует", "Искренние поздравления! всего лучшего самого лучшего", "Настя, поздравляю всю счастливую семью! Добра, счастья, мира!", "Божьей благодати вам", "Мои искренние поздравления! Дай Бог крепкого здоровья, мира и благополучия", "Поздравления имениннику! Здоровья, мира, успехов!!!", "Поздравляю маму и сына!!!!!Настя, пусть все будет Украина!!!!!!Мирного неба!!!!!!".
Напомним, Астафьева жестко прошлась по звездам, которые дают благотворительные концерты
А еще Politeka сообщала, что российские звезды набросились на судью "Співають всі" Приходько, Анастасия не стала молчать
Также Politeka писала, что Приходько порассуждала о выехавших за границу мужчинах-артистах: под раздачу попали Потап, Монатик и Яма