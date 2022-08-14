Анджелина Джоли эмоционально отреагировала на вступление дочери Захары в колледж, который они так долго выбирали.

Как сообщает Politeka.net, в последнее время Анджелина Джоли стала чаще обращать внимание публики на себя и более охотно позирует перед фотографами на улице. Как правило, выходит в свет артистка без лишнего пафоса и кричащих нарядов, однако и так оказывается в центре обсуждений.

В этот раз, как стало известно, Джоли отправилась с дочерью Захарой осматривать место ее учебы. Кадрами поделился вице-президент колледжа Дэррил Холломан в Инстаграм.

На одном из снимков актриса, Захара и Дэррил запечатлены в комнате общежития. На заднем плане видна односпальная кровать у окна.

«Я сейчас заплачу. Я еще не плакала, потому что старалась держаться», — говорит Джоли в видео.

«Желаю Захаре счастья в ее новом путешествии. ❤️; Поздравляю вас обоих 👏🏾🎊; Ее малышке там понравится. Как здорово 🤩 У нее есть это ❣️Дорога, мама ❤️; Добро пожаловать в Атланту Захара 🙌; 👏Какая у нее специальность? Это так здорово!» - позитивно отреагировали в сети.

Недавно артистку заметили с сыном Паксом в столице Великобритании. Для выхода в свет бывшая жена Брэда Питта выбрала оригинальный костюм-пижаму от популярного дизайнера.

Напомним, жена "Холостяка" Добрынина призналась, почему проснулась со слезами на глазах: "Никита уехал..."

Как сообщала Politeka, "С возвращением": "Холостячка" Мишина после месяцев за границей приехала в Украину, фото.

Также Politeka писала, что "Дорогие люди…": Могилевская со слезами на глазах обратилась к украинцам, видео.