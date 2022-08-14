Украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер активно ведет социальные сети ради популярности и нередко хватается личной информацией, скандалит на публику с молодым возлюбленным или пиарится на различных новостях. В этот раз Анна подняла тему беременности.
Ранее Тринчер неоднократно рассказывала, хочет ли она детей, делилась своими ожиданиями и планами на будущее, нередко удивляя откровениями. В этот же раз она решила подшутить над поклонниками во время вечеринки по случаю будущего рождения ребенка.
«Наконец-то сегодня тот самый день… Когда вы сами все узнаете. Мальчик? Девочка? Та я шучу, не у меня ребенок! Мы узнали вчера пол, и я даже успела поссориться из-за денег» - пошутила Анна.
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Ранее Анна и Александр устроили необычную съемку под водой, и судя по снимкам, они остались весьма довольны.
В подписи к публикации Тринчер написала: "Ну это просто разрыв сердечка. Спасибо, любимый, за столь невероятные эмоции. Какая больше всего понравилась?".
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