Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая несколько месяцев назад стала невестой блогера Александра Волошина, озадачила новостью.

Украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер активно ведет социальные сети ради популярности и нередко хватается личной информацией, скандалит на публику с молодым возлюбленным или пиарится на различных новостях. В этот раз Анна подняла тему беременности.

Ранее Тринчер неоднократно рассказывала, хочет ли она детей, делилась своими ожиданиями и планами на будущее, нередко удивляя откровениями. В этот же раз она решила подшутить над поклонниками во время вечеринки по случаю будущего рождения ребенка.

«Наконец-то сегодня тот самый день… Когда вы сами все узнаете. Мальчик? Девочка? Та я шучу, не у меня ребенок! Мы узнали вчера пол, и я даже успела поссориться из-за денег» - пошутила Анна.

Ранее Анна и Александр устроили необычную съемку под водой, и судя по снимкам, они остались весьма довольны.

В подписи к публикации Тринчер написала: "Ну это просто разрыв сердечка. Спасибо, любимый, за столь невероятные эмоции. Какая больше всего понравилась?".

Напомним, "Это разрыв": Дорофеева зазвучала на украинском и восхитила поклонников, видео.

Как сообщала Politeka, "Показалось, что Джоли": Каминская из "НеАнгелов" показала, как выглядела десять лет назад.

Также Politeka писала, что "Как трогательно": Денисенко из "Крепостной" показала романтичные фото с мужем, который ушел воевать.